Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська , яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка теж виклала подібний ролик, а у підписі до нього запропонувала фанатам незвичайний інтерактив.

Так, за словами Олі, вона вкотре переконалася, що до реальної зустрічі та живого спілкування люди репрезентують її зовсім інакше. Тож запропонувала шанувальникам у коментарях описати трьома словами, як вони її уявляють.

"Опиши мене трьома словами. Сьогодні вкотре дізналась, що до реальної зустрічі зі мною, люди уявляють Олю зовсім інакше. Мало хто за жартами, котрі допомагають жити, і щоб не злетіла кришечка, бачить щось більше, ніж іронічні відео (часом крінжові). Тому мрію побачитись з тобою нарешті наживо. Щоб соціальні мережі не стояли між нами. Бо людина то завжди більше, ніж нам здається. Тому… чекаю", - написала Цибульська у підписі до публікації.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Трьома словами: людина, жінка, мати. І чому тільки трьома? Хороша, емоційна, гуморна, жіночна, добра, відверта, цікава".

"Олечко, це підпал".

"Все точно, за фактом".

"Весела, співаюча, душевна, артистична, творча, справжня".

"Щира, красива, жіночна".

"Мудро, смішно та цікаво".

"Два слова просто принцеса та крапка".

Нагадаємо, "Був час, коли…": Денисенко з "Кріпосної" показала, як син стає схожим на батька-військового.

Як повідомляла Politeka, "Вогник, який запалив моє серце": Гвоздьова розповіла, як побувала на дитячому конкурсі танців.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом пирога для лінивих: знадобиться лише чотири інгредієнти.