Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда тоже выложила подобный ролик, а в подписи к нему предложила фанатам необычный интерактив.

Так, по словам Оли, она в очередной раз убедилась, что до реальной встречи и живого общения люди представляют ее совсем иначе. Так что предложила поклонникам в комментариях описать тремя словами, как они ее представляют.

"Опиши меня тремя словами. Сегодня еще раз узнала, что до реальной встречи со мной люди представляют Олю совсем иначе. Мало кто за шутками, помогающими жить, и чтобы не слетела крышечка, видит нечто большее, чем иронические видео (иногда кринжевые). Поэтому мечтаю увидеться с тобой наконец вживую. Чтобы социальные сети не стояли между нами. Потому что человек всегда больше, чем нам кажется. Поэтому… жду", - написала Цибульская в подписи к публикации.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Тремя словами: человек, женщина, мать. И почему только тремя? Хорошая, эмоциональная, юморная, женственная, добрая, откровенная, интересная".

"Олечка, это поджог".

"Все точно, по факту".

"Веселая, поющая, душевная, артистическая, творческая, настоящая".

"Искренняя, красивая, женственная".

"Мудро, смешно и интересно".

"Два слова просто принцесса и точка".

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