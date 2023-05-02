Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар розповіла, як разом із Олександром Стояновим та іншими артистами виступила в США з постановкою "Лісової пісні".

"75 років від першого «па» чарівної Мавки і першого звучання сопілки Лукаша. 75 років, як цей балет мав волю, щоб підкорити світ… І лише вчора, нове покоління глядачів вперше доторкнулись до легендарного балету «Лісова пісня». Не буду приховувати, що ця вистава мала особливе значення і надвисокий рівень відповідальності, для мене, як для репетитора-постановник. Кожна мистецька душа, яка вийшла вчора на сцену разом з нами й вперше виконувала цей балет, — відчували необхідність розповісти цю історію, передавши усю самобутність української культури", — написала зірка під відео.

Катя похвалилася, що глядачі вечора, посли з різних країн світу були приємно вражені красою балету.

"Багато хто питав: «Чому цей скарб стільки років був прихований від світового глядача»? Маємо надію, що цей перший крок, стане початком і новим диханням легендарної історії Лісової Пісні. А ми й надалі зі Олександром Стояновим будемо працювати над популяризацією української культури сумісно з американськими партнерами", — наголосила Катерина Кухар.

Зірка також додала, що частина коштів від продажу квитків буде спрямована на продовження ремонтних робіт Київського державного хореографічного училища.

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