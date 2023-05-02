В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар рассказала, как вместе с Александром Стояновым и другими артистами выступила в США с постановкой "Лесной песни".

"75 лет от первого «па» волшебной Мавки и первого звучания свирели Лукаша. 75 лет, как этот балет имел волю, чтобы покорить мир… И только вчера, новое поколение зрителей впервые прикоснулись к легендарному балету «Лесная песня». Не буду скрывать, что этот спектакль имел особое значение и сверхвысокий уровень ответственности, для меня, как для репетитора-постановщика. Каждая художественная душа, которая вышла вчера на сцену вместе с нами и впервые исполняла этот балет, чувствовали необходимость рассказать эту историю, передав всю самобытность украинской культуры", - написала звезда под видео.

Катя похвасталась, что зрители вечера, послы из разных стран мира были приятно удивлены красотой балета.

"Многие спрашивали: «Почему это сокровище столько лет было скрыто от мирового зрителя»? Надеемся, что этот первый шаг станет началом и новым дыханием легендарной истории Лесной Песни. А мы и дальше с Александром Стояновым будем работать над популяризацией украинской культуры совместно с американскими партнерами", - подчеркнула Екатерина Кухар.

Звезда также добавила, что часть средств от продажи билетов будет направлена ​​на продолжение ремонтных работ Киевского государственного хореографического училища.

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

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