Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку повномасштабної війни публічно спалила свій сценічний кокошник і взяла курс на українізацію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами з концерту на Кіпрі та похвалилася подарунком, який отримала від діаспори.

Схоже, що після великого концерту в Києві з українською програмою, Оля вирушила за кордон. Так, на нових знімках вона показала свій концерт на Кіпрі, який відбувся у дуже теплій атмосфері. На сцену артистка вийшла у розкішному королівському образі – з блискучою сукнею, пишними кучерями та золотистою короною на голові.

У підписі до публікації Полякова розповіла, що українська діаспора на Кіпрі презентувала їй цінний подарунок: "Кіпре, дякую за неймовірно теплий прийом! Дякую українській діаспорі за такий коштовний подарунок у вигляді стилізованого вінка-корони, ви неймовірні".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня".

"Дякую! Це було неймовірно! Ви така енергійна, світла".

"Дякую! Все дуже сподобалось!".

"Неймовірно хороша".

"Сподіваюся, ваш стиліст придумає новий ніжний образ із цим вінком!".

"Олечко, ви неймовірна!".

"Красуня наша".

"Розкішна".

"Дуже красива".

"Оленько, звідки у вас стільки тепла та енергії? Неймовірна. І справжня патріотка".

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