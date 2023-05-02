Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото, на яких постала у новому іміджі.
Як видно, на знімках Ірина знята в гарній локації, мабуть, десь за кордоном. Перед камерою вона з'явилася у всьому чорному – штанах з поясом, блузці цікавої текстури та модному піджаку. Доповнює образ незвичайну золотисту прикрасу на шиї, волосся Іри розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Горова написала: "Обожнюю людей, які створюють компанії з високим рівнем клієнтського сервісу, для яких задоволення клієнта, його комфорт та впевненість у результаті - найвища цінність. З такими компаніями суперприємно співпрацювати. @ekaterina.hotvisa, дякую тобі саме за такий сервіс. Закохалась в твою енергію й відданість справі".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію продюсера:
"Яка гарна".
"Оу, травень, які фото".
"Красуня".
"Вау, вогонь".
"Фото взагалі вогонь".
"Неймовірно".
"Гарно".
"Молодці".
"Я скажу одне! Чудо-жінка!".
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