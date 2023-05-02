Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото, на яких постала у новому іміджі.

Як видно, на знімках Ірина знята в гарній локації, мабуть, десь за кордоном. Перед камерою вона з'явилася у всьому чорному – штанах з поясом, блузці цікавої текстури та модному піджаку. Доповнює образ незвичайну золотисту прикрасу на шиї, волосся Іри розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Горова написала: "Обожнюю людей, які створюють компанії з високим рівнем клієнтського сервісу, для яких задоволення клієнта, його комфорт та впевненість у результаті - найвища цінність. З такими компаніями суперприємно співпрацювати. @ekaterina.hotvisa, дякую тобі саме за такий сервіс. Закохалась в твою енергію й відданість справі".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію продюсера:

"Яка гарна".

"Оу, травень, які фото".

"Красуня".

"Вау, вогонь".

"Фото взагалі вогонь".

"Неймовірно".

"Гарно".

"Молодці".

"Я скажу одне! Чудо-жінка!".

Нагадаємо, "Був час, коли…": Денисенко з "Кріпосної" показала, як син стає схожим на батька-військового.

Як повідомляла Politeka, "Вогник, який запалив моє серце": Гвоздьова розповіла, як побувала на дитячому конкурсі танців.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом пирога для лінивих: знадобиться лише чотири інгредієнти.