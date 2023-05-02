Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото, на которых предстала в новом имидже.
Как видно, на снимках Ирина запечатлена в красивой локации, видимо, где-то за границей. Перед камерой она появилась во всем черном – брюках с поясом, блузе интересной текстуры и модном пиджаке. Дополняет образ необычное золотистые украшение на шее, волосы Иры распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Горовая написала: "Обожаю людей, которые создают компании с высоким уровнем клиентского сервиса, для которых удовлетворение клиента, его комфорт и уверенность в результате – самая высокая ценность. С такими компаниями суперприятно сотрудничать. @ekaterina.hotvisa, спасибо тебе именно за такой сервис. Влюбилась в твою энергию и преданность делу".
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Армия рф выбрала новые цели для массированных ракетных атак: кто теперь под угрозой
Трагедия произошла с военными в Хмельницкой области, спасти удалось не всех: фото с места аварии
"Элиты будут гибнуть": известный астролог рассказал, кто победит в войне и когда она закончится
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию продюсера:
"Какая красивая".
"Оу, май, какие фото".
"Красавица".
"Вау, огонь".
"Фото вообще огонь".
"Невероятно".
"Красиво".
"Молодцы".
"Я скажу одно! Чудо женщина!".
Напомним, "Было время, когда…": Денисенко из "Крепостной" показала, как сын становится похожим на отца-военного.
Как сообщала Politeka, "Огонек, который зажег мое сердце": Гвоздева рассказала, как побывала на детском конкурсе танцев.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом пирога для ленивых: понадобится всего четыре ингредиента.