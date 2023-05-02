Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото, на которых предстала в новом имидже.

Как видно, на снимках Ирина запечатлена в красивой локации, видимо, где-то за границей. Перед камерой она появилась во всем черном – брюках с поясом, блузе интересной текстуры и модном пиджаке. Дополняет образ необычное золотистые украшение на шее, волосы Иры распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Горовая написала: "Обожаю людей, которые создают компании с высоким уровнем клиентского сервиса, для которых удовлетворение клиента, его комфорт и уверенность в результате – самая высокая ценность. С такими компаниями суперприятно сотрудничать. @ekaterina.hotvisa, спасибо тебе именно за такой сервис. Влюбилась в твою энергию и преданность делу".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию продюсера:

"Какая красивая".

"Оу, май, какие фото".

"Красавица".

"Вау, огонь".

"Фото вообще огонь".

"Невероятно".

"Красиво".

"Молодцы".

"Я скажу одно! Чудо женщина!".

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