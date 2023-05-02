Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася з українцями наболілим. Артистка вирішила висловитися про непрості почуття, які щоразу змушують її задуматися про майбутнє.

Злата вирішила розповісти, яку мантру вона собі зачитує щовечора, де б вона не знаходилася.

«А цієї хвилини йдуть бої. Я вже ніколи не забуду 2013 року. Честь і слава всім тим, хто продовжує битися, хто у розвідці, хто на кордонах нашої країни. Шана всім тим, хто має сили боротися на землі та захищати на небі.

Втіхи всім сім'ям тих, хто вже став Ангелами… Сил витримати все полоненим. Дочекатися та вірити у ЗСУ тим, хто в окупації. Подяка за щоденну працю ДСНС, медикам, волонтерам, вчителям, усім!» – написала Злата.

Також Злата поділилася у соціальній мережі, як відбувається її невелика поїздка. Артистка довго чекала на можливість виїхати з країни, бо попрямувала на весілля.

«Аеропорт у Мадриді – величезний! Комфортний, нюанс один – їжа… Між терміналами курсують поїзди, п'ять годин очікування промайнули як один. Я лечу на весілля до Мексики! Знаю про цю країну лише з фільмів, оглядів блогерів на Ютубі та ще з уроків географії. Мій мозок поки що не може усвідомити цей факт».

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