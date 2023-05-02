Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась с украинцами наболевшим. Артистка решила высказаться о непростых чувствах, которые каждый раз заставляют ее задуматься о будущем.

Злата решила рассказать, какую мантру она себе зачитывает каждый вечер, где бы она не находилась:

«А в эту самую минуту идут бои. Я уже никогда не забуду 2013. Честь и слава всем тем, кто продолжает биться, кто в разведке, кто на границах нашей страны. Почет всем тем, кто имеет силы бороться на земле и защищать на небе.

Утешения всем семьям тех, кто уже стали Ангелами… Сил выдержать все пленным. Дождаться и верить в ЗСУ тем, кто в оккупации. Благодарность за каждодневный труд ГСЧС, медикам, волонтерам, учителям, всем!» - написала Злата.

Также Злата поделилась в социальной сети, как проходит ее небольшая поездка. Артистка долго ждала возможности уехать из страны, так как направилась на свадьбу.

«Аэропорт в Мадриде – огромный! Комфортный, нюанс один – еда… Между терминалами курсируют поезда, пять часов ожидания промелькнули, как один. Я лечу на свадьбу в Мексику! Знаю об этой стране только из фильмов, обзоров блогеров на Ютубе и еще из уроков географии. Мой мозг пока не может осознать этот факт».

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