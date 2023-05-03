Популярна українська співачка Надя Дорофєєва , яка нещодавно похвалилася новим тату свого коханого та заінтригувала розшифровкою, вирішила також показати новий образ. Артистка привернула увагу українців новим вбранням.

Надя Дорофєєва вирішила довести, що вона справжній майстер стилю та елегантності. Вона продемонструвала це вкотре, опублікувавши серію фотографій, на яких вона чудово виглядає у спортивному образі від популярного бренду.

Однак Надя неодноразово чула закиди від своїх шанувальників, які вважають, що бути в тренді і виглядати модно можливо лише за великого бюджету. На цей раз артистка отримала і компліменти:

«Ідеальні речі! Ідеальна Надя; Як можна бути такою гарною 🥹; Фото нема про що, сенс кривляний 👏; 4 фото ти та гітара 🎸 аххаа знайдіть 10 відмінностей 😅🔥; Наві виграють мажори тільки; Тобі підходить гітара; Люблю твій стиль; хороша, тут прямий без розмов».

Раніше зірка поділилася відео з концерту, де прямо зі сцени звернулася до шанувальників.

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