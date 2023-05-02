Актриса Ірина Сопонару , яка є зіркою "Жіночого кварталу", показала свого хлопця, поділившись кадрами у своєму блозі. Акторка вирішила привітати його з днем ​​народження в Інстаграм.

"З Днем Народження, коханий! Дякую за те, що ти є! Ти розумний, красивий, добрий, щедрий і це ще не всі твої чесноти. Нехай життя дарує тільки приємні сюрпризи! А я буду поруч, щоб їх розділити)", - написала Ірина у публікації.

Фанати, включаючи Еліну Мбані, Марту Адамчук, Катю Нікітіну та Тетяну Песік, поставили понад дві тисячі лайків та написали коментарі:

"Клас, вітаю";

"Приєднуюсь до привітань! Радий вас дуже! Вікторе, Запоріжжі";

"З Днем народження Різа, Ірино, передавай найщиріші і найкращі привітання! Він чудовий і нехай всі його мрії обов'язково збудуться! Обіймаю міцно!";

"ви все ще разом вітаю, ти ж давала інтерв'ю що стосунки на відстані щось важко";

"Дуже швидко змінюються фотографії, не встиг їх розглянути. Привіт коханому)".

Варто зазначити, Ірина Сопонару – успішна українська актриса із "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, Сопонару з "Жіночого кварталу" зізналася, чому британський бойфренд не бере її заміж.

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