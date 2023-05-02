Актриса Ирина Сопонару, которая является звездой "Женского квартала", показала своего парня, поделившись кадрами в своем блоге. Актриса решила поздравить его с днем рождения в Инстаграм.
"С Днем Рождения, любимый! Спасибо за то, что ты есть! Ты умный, красивый, добрый, щедрый и это еще не все твои добродетели. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы! А я буду рядом, чтобы их разделить)", - написала Ирина в публикации.
Фанаты, включая Элину Мбани, Марту Адамчук, Катю Никитину и Татьяну Песик, поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Класс, поздравляю";
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"Присоединяюсь к поздравлениям! Рад вас очень! Виктор, Запорожье";
"С Днем рождения Риза, Ирина, передавай самые искренние и лучшие поздравления! Он великолепен и пусть все его мечты обязательно сбудутся! Обнимаю крепко!";
"вы все еще вместе поздравляю, ты же давала интервью что отношения на расстоянии то тяжело";
"Очень быстро меняются фотографии, не успел их разглядеть. Привет любимому)".
Стоит отметить, Ирина Сопонару - успешная украинская актриса из "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.
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