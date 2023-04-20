Известная актриса Ирина Сопонару призналась, что у нее с возлюбленным не все так просто, как могло показаться.

Ирина Сопонару, украинская актриса и звезда "Женского квартала" выразила свое разочарование в том, что ее британский бойфренд еще не сделал ей предложение. Она часто намекает на это и ожидает, что он сделает ей официальное предложение в ближайшее время, расказала Сопонару в выпуске "ЖВЛ" (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).

Однако, ее партнер пока не готов к браку, и Ирина не хочет его торопить или стимулировать процесс. Она считает, что это должно быть желание мужчины, и что он должен сделать это так, как он это видит.

«Я так долго замуж на выходила, чтобы не быть той женщиной, у которой три мужа и три ребенка от этих мужей. Я не осуждаю, просто у меня свое видение того, как мне хочется. Точно на одном колене. Классика. Все эти предложения без кольца — это зашквар», — призналась Сопонару.

Ирина также поделилась своим видением идеальной помолвки более детально. Она мечтает о традиционном предложении на одном колене с кольцом, которое будет отражать любовь и уважение.

Ирина Сопонару добавила, что все еще остается с надеждой, что ее бойфренд сделает ей предложение и что их отношения будут продолжаться в полной любви и уважении.

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