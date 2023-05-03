Шуміха навколо Олега Винника, який після повномасштабного військового вторгнення залишив Україну та зник із медіапростору, не вщухає.

Після зникнення Олега Винника з'ясувалося, що він тепер мешкає в Німеччині, пише Politeka.net.

За непідтвердженими даними, Олег Винник хворий і проходить у Берліні лікування.

Але в Німеччині він не лише лікується, а й продовжує допомагати ЗСУ. Співака та його благодійний фонд відзначили кількома нагородами за допомогу українським захисникам.

Тепер же друг Олега Винника вирішив розповісти деякі подробиці про зниклого співака. Зокрема, на які гроші Винник живе.

«Немає і 10 років, як Олег працює в Україні. А він соліст найвідоміших мюзиклів у Європі. І до сьогодні він отримує роялті від своєї роботи. Олег має шанувальників по всьому світу», - розповів у розмові з YouTube-блогером Ростиславом Калацинським друг артиста, екс-директор Палацу "Україна", а зараз військовослужбовець Роман Недзельський.

У свою чергу, шанувальники Олега Винника, коментуючи його зникнення, висловили впевненість, що, по-перше, всієї правди ніхто не скаже, по-друге, Винника треба дати спокій. Інші ж називають Винника «боягузом».

«Чого ви причепилися до цього Винника, невже не набридло щодня про нього говорити? Ну набридли йому все, відчепіться від нього!»,

«Олег просто боягуз»,

«Після війни знову стрибатиме по сцені»,

«Чи не багато уваги цьому співакові?»,

«Після війни нехай і не сується в Україну. Нехай радує німців»,

«Винник з'явився нізвідки і зник як тільки лихо в Україну прийшло. Що ви хочете, бабло воно і Німеччини бабло….. не вірю!»,

«Дякую за звістку про нашого улюбленого співака»,

«Може, я щось не так розумію... Якщо всі сторінки заблоковані і Олег не має до них доступу, за цей рік можна було створити новий обліковий запис і вийти на зв'язок із шанувальниками, чи ні? Цілий рік мовчання...» , - коментують інтерв'ю друга Олега Винника користувачі YouTube.

Нагадаємо, раніше друг Олега Винника розповів, у якому він зараз стані.

Також повідомлялося, що Оля Полякова розповіла про хворобу Олега Винника.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику.