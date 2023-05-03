Модель, актриса та співачка з "Квартал 95" Лера Толстолес зацікавила романтичними фото з молодим артистом.

Українська модель, актриса та зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес вперше за довгий час поділилася романтичними кадрами з коханим.

Валерія вирішила не говорити про свої стосунки і раніше не розкривала жодних деталей. Сьогодні у соціальній мережі вона показала весняні та атмосферні кадри разом із молодим українським співаком.

Музикант із Маріуполя з'явився на шоу "Голос країни" у 2021 році. Тоді хлопець із псевдонімом ENLEO закохався в себе інтернет-користувачів з кавером Another Love.

«Діти як зірочок!; Головне, щоб воно склалося, тому що колись так люди перебувають – це справжня вдача. Так що бережіть своє кохання!; А ви що разом? Двоє кучериків; Гірко молодим тричі;

А що краще нікого не було, сто пудів разом не будете... через багато років одружишся з багатим; Класні; Рада за вас!" - відповіли у мережі.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри бекстейджа нової ефектної фотосесії, де вона з блондинки перетворилася на фатальну брюнетку та приміряла відверті образи.

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.