Модель, актриса и певица из "Квартал 95" Лера Толстолес заинтриговала романтичными фото с молодым артистом.

Украинская модель, актриса и звезда "Женского квартала" Лера Товстолес впервые за долгое время поделилась романтичными кадрами с возлюбленным.

Валерия решила не говорить о своих отношениях и ранее не раскрывала никаких деталей. Сегодня в социальной сети она показала весенние и атмосферные кадры вместе с молодым украинским певцом.

Музыкант из Мариуполя появился на шоу "Голос країни" в 2021 году. Тогда парень с псевдонимом ENLEO влюбил в себя интернет-пользователей с кавером Another Love.

«Детишек как звездочек!; Главное, чтобы оно сложилось, потому что когда так вот люди находятся – это настоящий нрав. Так что берегите свою любовь!; А вы что вместе?; Двое кудряшечек; Горько молодым трижды;

А что получше никого не было, сто пудов вместе не будете... через много лет выйдешь замуж за богатого; Классные; рада за вас!» - ответили в сети.

Ранее на своей странице в Instagram артистка показала кадры бекстейджа новой эффектной фотосессии, где она из блондинки превратилась в роковую брюнетку и примерила откровенные образы.

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.