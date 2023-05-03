Украинская модель, актриса и звезда "Женского квартала" Лера Товстолес впервые за долгое время поделилась романтичными кадрами с возлюбленным.
Валерия решила не говорить о своих отношениях и ранее не раскрывала никаких деталей. Сегодня в социальной сети она показала весенние и атмосферные кадры вместе с молодым украинским певцом.
Музыкант из Мариуполя появился на шоу "Голос країни" в 2021 году. Тогда парень с псевдонимом ENLEO влюбил в себя интернет-пользователей с кавером Another Love.
«Детишек как звездочек!; Главное, чтобы оно сложилось, потому что когда так вот люди находятся – это настоящий нрав. Так что берегите свою любовь!; А вы что вместе?; Двое кудряшечек; Горько молодым трижды;
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А что получше никого не было, сто пудов вместе не будете... через много лет выйдешь замуж за богатого; Классные; рада за вас!» - ответили в сети.
Ранее на своей странице в Instagram артистка показала кадры бекстейджа новой эффектной фотосессии, где она из блондинки превратилась в роковую брюнетку и примерила откровенные образы.
Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.
Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.
Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.