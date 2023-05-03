Американська актриса Дженна Ортега , яка зіграла роль головної героїні в серіалі Венздей, показала ефектний образ у своєму блозі. Знаменитість розмістила фото у блозі Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, де за нею тепер стежать понад 40 мільйонів людей.

Карл Лагерфельд: лінія краси

Я неймовірно вдячна за вечір Карлові", - написала Дженна.

Фанати поставили понад 4 мільйони лайків та написали коментарі:

"Ти прекрасна";

"Дякую, що запросили мене приєднатися до всіх веселощів, ти виглядала цілком приголомшливо";

"Я посміхаюся кожен раз, коли ви додаєте щось у свою історію в інстаграмі, пост або ролик, бачачи ваше обличчя, я такий щасливий, і мені все одно, якщо люди знаходять мене дивним, коли я посміхаюся вашим фотографіям, і одного разу я дуже-дуже сподіваюся, що зустрінуся з вами або відповім до мого коментаря, і я така вдячна, що ти є в цьому всесвіті, ти прекрасна у всьому, що ти робиш";

"Вона все ще стежить за статусом Венздей";

"У тебе немає відображення, тому що ніщо в цьому світі не здатне відтворити красу, яку ти маєш";

"Хіба Карл не був великим женоненависником і категорично проти бодіпозитиву? Чому так багато людей підтримують монстра?"

Нагадаємо, Венздей у ​​прозорому міні змусила захоплюватися своєю красою.

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