Американська актриса Дженна Ортега , яка зіграла роль головної героїні в серіалі Венздей, показала ефектний образ у своєму блозі. Знаменитість розмістила фото у блозі Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, де за нею тепер стежать понад 40 мільйонів людей.
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Я неймовірно вдячна за вечір Карлові", - написала Дженна.
Фанати поставили понад 4 мільйони лайків та написали коментарі:
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"Ти прекрасна";
"Дякую, що запросили мене приєднатися до всіх веселощів, ти виглядала цілком приголомшливо";
"Я посміхаюся кожен раз, коли ви додаєте щось у свою історію в інстаграмі, пост або ролик, бачачи ваше обличчя, я такий щасливий, і мені все одно, якщо люди знаходять мене дивним, коли я посміхаюся вашим фотографіям, і одного разу я дуже-дуже сподіваюся, що зустрінуся з вами або відповім до мого коментаря, і я така вдячна, що ти є в цьому всесвіті, ти прекрасна у всьому, що ти робиш";
"Вона все ще стежить за статусом Венздей";
"У тебе немає відображення, тому що ніщо в цьому світі не здатне відтворити красу, яку ти маєш";
"Хіба Карл не був великим женоненависником і категорично проти бодіпозитиву? Чому так багато людей підтримують монстра?"
Нагадаємо, Венздей у прозорому міні змусила захоплюватися своєю красою.
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