Американская актриса Дженна Ортега, которая сыграла роль главной героини в сериале Венздей, показала, эффектный образ в своем блоге. Знаменитость разместила фото в блоге Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, где за ней теперь следят более 40 миллионов человек.

"Карл Лагерфельд: линия красоты

Я невероятно благодарна за вечер Карлу", - написала Дженна.

Фанаты поставили более 4 миллионов лайков и написали комментарии:

"Ты прекрасна";

"Спасибо, что пригласили меня присоединиться ко всему веселью, ты выглядела совершенно потрясающе";

"Я улыбаюсь каждый раз, когда вы добавляете что-то в свою историю в инстаграме, пост или ролик, видя ваше лицо, я так счастлив, и мне все равно, если люди находят меня странным, когда я улыбаюсь вашим фотографиям, и однажды я очень-очень надеюсь, что встречусь с вами или отвечу к моему комментарию, и я так благодарна, что ты есть в этой вселенной, ты прекрасна во всем, что ты делаешь";

"Она все еще следит за статусом Венздей";

"У тебя нет отражения, потому что ничто в этом мире не способно воспроизвести красоту, которой ты обладаешь";

"Разве Карл не был большим женоненавистником и категорически против бодипозитива? Почему так много людей поддерживают монстра?".

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