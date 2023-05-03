Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала кадри, на яких показала свою підготовку до світської вечірки та сам захід.

Так, спочатку в ролику можна побачити, як Даша вбирається до виходу в люди - робить укладку, макіяж, одягає розкішну сукню і виходить із дому. Потім вона вже позує на світському заході. Як видно, дівчина засвітилася в компанії гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні". Як виявилось, цей захід був благодійним.

У підписі до публікації Квіткова розповіла про цю вечірку: "Сьогодні я хочу попросити виділити три хвилини вашого часу, які допоможуть врятувати дитяче життя. І я знаю, що ми зможемо це зробити. Visa і гурт TVORCHI, який я обожнюю, і який буде представляти нашу Україну на Євробачення-2023, спільно з UNITED24 та за підтримки МОЗ, запускають кампанію зі збору коштів для порятунку дитячих сердець Я вже зробила свій донат і прошу вас приєднатися до цього збору будь-якою сумою, бо, як ми вже знаємо, маленьких донатів не буває: ми всі – важливі краплі великого океану допомоги, я вам вже вдячна і не можу дочекатися моменту, коли розповім, що ми зібрали потрібну суму! А з вашою підтримкою впевнена, що це буде дуже скоро, бо допомагати разом – набагато легше".

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