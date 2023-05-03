Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила кадры, на которых показала свою подготовку к светской вечеринке и само мероприятие.

Так, сначала в ролике можно увидеть, как Даша принаряжается к выходу в люди – делает укладку, макияж, одевает роскошное платье и выходит из дома. Затем она уже позирует на светском мероприятии. Как видно, девушка засветилась в компании группы TVORCHI, которая будет представлять Украину на "Евровидении". Как оказалось, это мероприятие было благотворительным.

В подписи к публикации Квиткова рассказала об этой вечеринке: "Сегодня я хочу попросить выделить три минуты вашего времени, которые помогут спасти детскую жизнь. И я знаю, что мы сможем это сделать. Visa и группа TVORCHI, которую я обожаю, и которая будет представлять нашу Украину на Евровидение-2023, совместно с UNITED24 и при поддержке Минздрава, запускают кампанию по сбору средств для спасения детских сердец. Я уже сделала свой донат и прошу вас присоединиться к этому сбору любой суммой, потому что, как мы уже знаем, маленьких донатов не бывает: мы все – важные капли большого океана помощи. Я вам уже благодарна и не могу дождаться момента, когда расскажу, что мы собрали нужную сумму! А с вашей поддержкой уверена, что это будет очень скоро, потому что помогать вместе – гораздо легче".

Напомним, "До чего тонко подмечено": Великий из "Квартал 95" восхитил остроумной пародией на мерзкого Соловьева, видео.

Как сообщала Politeka, "Продолжаем жить": TAYANNA показала, что происходит за кадром перед ее выходом на сцену.

Также Politeka писала, что "Новости разбивают сердце": Jerry Heil поделилась своей болью в новой трогательной песне.