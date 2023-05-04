Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна показала, як справляється з обстрілами, поділившись кадрами у своєму блозі.

Крістіна Решетник вирішила показати, що робила після ранкового обстрілу, опублікувавши фото. Зірка його розмістила в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Вночі шахеди… а вранці – вбралася і з посмішкою пішла підкорювати цей світ. О першій годині вчора виставляла, як на благодійному заході згадували героїчність дружин військових, непохитність коханих, які чекали повернення своїх героїв додому. героїні! Я бажаю кожній дочекатися свого коханого, чоловіка, сина з фронту! Слава українським жінкам!", - написала Решетник.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"У цьому сила української жінки. Слава всім Героям України та без винятку всім захисникам. Вони щодня борються за цю посмішку, з якою ми йдемо підкорювати світ, а також віру у перемогу. І вона настане";

"Дуже хороше вбрання! Де можна замовити таку сорочку?";

"Брови як у Кіркорова";

"Приєднуюсь до побажань, нехай кожна жінка з фронту дочекається свого чоловіка, брата чи батька живими та здоровими";

"Дуже красиве вбрання";

"Така гарна".

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