Жена ведущего "Холостякка" Григория Решетника Кристина решила поделится полезным лайфхаком в спортзале. Кадры с советом звезда опубликовала в своем сторис Инстаграм.

"На ночь не есть - всегда хорошее решение. Только кефир и чувствую себя утром на тренировке просто шикарно", - написала Кристина.

"И сразу же минус один кг", - написала жена Решетника на втором сторис.

Стоит отметить, Кристина Решетник - телеведущая и жена Григория Решетника, который ведет шоу "Холостяк". У пары есть трое детей - Иван, Дмитрий и Александр. При этом пара признается, что хотят минимум еще одного ребенка, ведь мечтают о девочке. При этом это не значит, что четверо конечная цель у семейной четы. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где недавно опубликовала фотографию всех своих детей, рассказав о празднике сына.

"Первый юбилей Ивана.Сначала корона, теперь – война. На долю наших детей выпали нелегкие испытания. Поэтому в этом году, несмотря на все, я решила, что праздник у сына должен быть таким, как надо, о котором он мечтал. Счастливые дети больше всего! Вечером Иван сказал, что это был самый счастливый день в его жизни, а значит и мой тоже)", - написала Кристина.

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