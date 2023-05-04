Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала, как справляется с обстрелами, поделившись кадрами в своем блоге.

Кристина Решетник решила показать, что делала после утреннего обстрела, опубликовав фото. Звезда его разместила в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Ночью шахеды… а утром – нарядилась и с улыбкой пошла покорять этот мир. В час вчера выставляла, как на благотворительном мероприятии вспоминали героичность жен военных, несгибаемость любимых, ожидающие возвращения своих героев домой. Весь зал аплодировал стоя. Потому что украинские женщины – настоящие героини! Я желаю каждой дождаться своего любимого, мужа, сына с фронта! Слава украинским женщинам!!!", - написала Решетник.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"В этом сила украинской женщины. Слава всем Героям Украины и без исключения всем защитникам. Они ежедневно борются за эту улыбку, с которой мы идем покорять мир, а также веру в победу. И она наступит";

"Очень хороший наряд! Где можно заказать такую рубашку?";

"Брови как у Киркорова";

"Присоединяюсь к пожеланиям, пусть каждая женщина с фронта дождется своего мужа, брата или отца живыми и здоровыми";

"Очень красивый наряд";

"Такая красивая".

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