Украинский телеведущий таких популярных проектов, как "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник рассказал, что прогулка вдохновила его.

Украинский телеведущий таких популярных проектов, как "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник прогулялся на выходных по центру Киева. Вместе с ним были трое сыновей и любимая жена Кристина Решетник. Несколько кадров знаменитый украинец показал в своем блоге Инстаграм.

Так, семья Григория Решетника прогулялась по Подолу. На кадрах можно увидеть Андреевскую церковь и Андреевский спуск, где художники и скульптуры продают свои работы. Также там часто можно увидеть музыкантов, которые играют на музыкальных инструментах прямо на улице.

Григорий Решетник рассказал, что прогулка вдохновила его. Кроме того, его удивило настолько много людей было в столице. Разных, но с одной мыслью и желанием в сердце, чтобы наконец-то на украинскую землю пришли победа и мир.

Телеведущий также поблагодарил защитников за возможность просто гулять по киевским улочкам.

"Вчера имел возможность прогуляться по Киеву... Убежден, что в скором времени так и будет - мы все одолим и будем жить в лучшей стране мира. Низкий поклон нашим защитникам и защитницам – вы святые люди для каждого из нас. Мы всегда помним и каждый, чем может, помогает. Люблю тебя, непревзойденная Украина", - добавил Григорий Решетник.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.