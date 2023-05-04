Українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, розповіла, чи встигне це покоління українців пожити у новій країні.

Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська вирішила поговорити з фанатами. Зірка запропонувала залишати свої звернення у віконці сторіс Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Олю, що ти думаєш про...?", - написала зірка.

"Майбутньому... Ми встигнемо пожити у новій країні чи вже наші діти будуть щасливі?!", - запитав фанат.

"І ми і наші діти. Навчити бути щасливими можна лише особистим прикладом. Люблю та вірю до глибини душі", - написала Цибульська у публікації.

Варто зазначити, Оля Цибульська – успішна українська співачка, яка прославилася завдяки ще на першій "Фабриці зірок", яка відбулася у 2007 році. Також Оля є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Цибульська зайнялася активним висвітленням того, що відбувається у своєму блозі, незважаючи на можливі бани. Таке артистка активно просуває українську музику, оскільки багато українців, незважаючи на війну, продовжують слухати російську.

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