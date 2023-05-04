Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская решила поболтать с фанатами. Звезда предложила оставлять свои обращения в окошке сторис Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.
"Оля, что ты думаешь о...?", - написала звезда.
"Будущем... Мы успеем пожить в новой стране или уже наши дети будут счастливы?!", - спросил фанат.
"И мы и наши дети. Научить быть счастливыми можно только личным примером. Люблю и верю до глубины души", - написала Цибульская в публикации.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
"Это было ужасно": мальчик ворвался в класс и начал расстреливать учеников
"Ничего святого": россияне сбросили авиабомбы на учебное заведение и дронами превратили в пепел дома
Новая масштабная атака дронов, сбить удалось не все: "Работают спасатели"
"Ночь стала днем": последствия нового ракетного удара оказались еще ужаснее
Стоит отметить, Оля Цибульская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря еще на первой "Фабрике звезд", которая прошла в 2007 году. Также Оля является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Цибульская занялась активным освещением происходящего в своем блоге несмотря на возможные баны. Таке артистка активно продвигает украинскую музыку, так как многие украинцы несмотря на войну продолжают слушать российскую.
Напомним, Цибульская рассказала, как встретила военного и что сделала
Также Politeka сообщала, что Цибульская поделилась откровением, что стоит за ее ироническими видео
А еще Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская рассказала секреты мейка после 30