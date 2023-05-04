Украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, рассказала, успеет ли это поколение украинцев пожить в новой стране.

Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская решила поболтать с фанатами. Звезда предложила оставлять свои обращения в окошке сторис Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Оля, что ты думаешь о...?", - написала звезда.

"Будущем... Мы успеем пожить в новой стране или уже наши дети будут счастливы?!", - спросил фанат.

"И мы и наши дети. Научить быть счастливыми можно только личным примером. Люблю и верю до глубины души", - написала Цибульская в публикации.

Стоит отметить, Оля Цибульская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря еще на первой "Фабрике звезд", которая прошла в 2007 году. Также Оля является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Цибульская занялась активным освещением происходящего в своем блоге несмотря на возможные баны. Таке артистка активно продвигает украинскую музыку, так как многие украинцы несмотря на войну продолжают слушать российскую.

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