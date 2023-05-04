На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Кремль визнав, що сталася атака безпілотника в центрі Москви, і назвав її замахом на Путіна, який не постраждав.

Перше відео демонструє неймовірну точність влучення безпілотника. На другому відео показано спалах, а на третьому, опублікованому сьогодні вранці, можна побачити сліди від роботи системи ППО.

За інформацією з Кремля, було використано два безпілотні літальні апарати, «і обидва були знищені». Однак ця заява була поширена прес-службою президента Росії ще до публікації відео із прямим попаданням.

Офіційний представник президента України Сергій Никифоров офіційно зрікся цієї атаки, але є версія, що за цим стоїть російське партизанське угрупування з Підмосков'я. Офіційно відповідальність за атаку ніхто поки що не взяв.

Вночі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї неподалік Керченської протоки, яка, зокрема, надає паливо російським військовим кораблям (відео 4-5).

Україна за останні шість днів пережила третю ракетно-дронову атаку з боку Росії - 21 із 26 шахід-дронів було знищено. Три іранські дрони вразили нафтобазу поблизу Кропивницького (фото 6).

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Херсон зараз перебуває у найважчому становищі через дії Росії - вранці вони атакували єдиний будівельний гіпермаркет, що працює, а вдень обстріляли залізничний вокзал. Загалом сьогодні на Херсонщині загинула 21 особа.

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