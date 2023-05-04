На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, Кремль признал, что произошла атака беспилотника в центре Москвы, и назвал ее покушением на Путина, который не пострадал.

Первое видео демонстрирует невероятную точность попадания беспилотника. На втором видео показано возникшее возгорание, а на третьем, опубликованном сегодня утром, можно увидеть следы от работы системы ПВО.

По информации из Кремля, было использовано два беспилотных летательных аппарата, «и оба были уничтожены». Однако это заявление было распространено пресс-службой президента России еще до публикации видео с прямым попаданием.

Официальный представитель президента Украины Сергей Никифоров официально отрекся от этой атаки, но есть версия, что за этим стоит российская партизанская группировка из Подмосковья. Официально ответственность за атаку никто пока не взял.

Ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае недалеко от Керченского пролива, которая, в частности, предоставляет топливо российским военным кораблям (видео 4-5).

Украина за последние шесть дней пережила третью ракетно-дроновую атаку со стороны России - 21 из 26 шахид-дронов были уничтожены. Три иранских дрона поразили нефтебазу вблизи Кропивницкого (фото 6).

Враг обстрелял ракетами С-300 Запорожье ночью (фото 7).

Херсон сейчас находится в самом тяжелом положении из-за действий России - утром они атаковали единственный работающий строительный гипермаркет, а днем обстреляли железнодорожный вокзал. Всего сегодня в Херсонской области погибло 21 человек.

С 5-го мая Херсон закрывается на долгий, многодневный комендантский час (видео 8)

Блогер, который задирался до военного на улице (видео 9), снимая свой «контент», извинился (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

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