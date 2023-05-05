Український виконавець Артем Фесько , який став популярним кілька років тому, коли переміг на Україні має талант, поділився своїми емоціями від поїздки до Іспанії. Кадри юний артист опублікував у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. На фото можна побачити самого Феська, а також солістку гурту KAZKA Олександру Зарицьку.

"Неймовірний вечір у компанії із чудовими людьми", - написав Артем у публікації.

Фанати поставили майже 200 лайків та написали коментарі:

"Як ти гарний, Артемко. Я дуже рада за тебе";

"молодець! я дуже рада за тебе";

"Браво!!! Ти найкращий!".

Варто зазначити, що Артем Фесько - відомий український виконавець, який став тріумфатором "Україна має талант". Підліток вийшов на велику сцену та здивував своїм вокалом, виконавши композицію з "П'ятого елемента". Завдяки цьому Фесько суддя Сергій Притула відправив у фінал, де він повторив успіх та став переможцем проекту. А нещодавно молода зірка розповіла, що братиме участь у молодіжному фестивалі для дітей в Іспанії.

"Ви знаєте що це означає! Так, мені вдалося потрапити до числа щасливчиків на цей нереально крутий фестиваль. Чекайте на мене в Аліканті", - написав Артем.

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