Украинский исполнитель Артем Фесько, который стал популярным несколько лет назад, когда победил на "Україна має талант", поделился своими эмоциями от поездки в Испанию. Кадры юный артист опубликовал в своем Инстаграм, где делится всем интересным. На фото можно увидеть самого Фесько, а также солистку группы KAZKA Александру Зарицкую.
"Невероятный вечер в компании с замечательными людьми", - написал Артем в публикации.
Фанаты поставили почти 200 лайков и написали комментарии:
"Как ты хорош, Артемко. Я очень рада за тебя";
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"молодец! я очень рада за тебя";
"Браво!!! Ты лучший!".
Стоит отметить, Артем Фесько - известный украинский исполнитель, который стал триумфатором "Україна має талант". Подросток вышел на большую сцену и удивил своим вокалом, исполнив композицию из "Пятого элемента". Благодаря этому Фесько судья Сергей Притула отправил в финал, где он повторил успех и стал победителем проекта. А недавно молодая звезда рассказал, что будет участвовать в молодежном фестивале для детей в Испании.
"Вы знаете что это значит! Да, мне удалось попасть в число счастливчиков на этот нереально крутой фестиваль. Ждите меня в Аликанте", - написал Артем.
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