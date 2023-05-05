Хлопчик почував себе невимушено і весело проводив час із Анною Кошмал.

Українська актриса Ганна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", разом із чоловіком виховує 4-річного сина Михайла. Хлопчик рідко з'являється на кадрах у Сторіз артистки. Але на цей раз вона вирішила показати фотосесію разом зі своїм сином. Кадри з'явилися в Інстаграмі знаменитості.

"Щастя можна не тільки спіймати, а й доторкнутися. Мій найкращий друг і вчитель, мій син", - підписала кадри зірка серіалу "Свати".

На кадрах мама та син приймали різні пози. Хлопчик почувався невимушено і весело проводив час із мамою. Ганна Кошмал виглядала щасливою і смішила Михайла, щоб дитина не боялася камери фотографа.

Для фотосесії Ганна Кошмал із сином обрали одяг у стилі кежуал. Актриса одягла чорну футболку оверсайз темного кольору, широкі штани пісочного відтінку та кросівки на високій підошві. Мишко позував у чорних штанях та кедах, а зверху лонгслів у білу смужку.

У коментарях користувачі мережі написали багато компліментів для хлопчика та його знаменитої мами:

"Такі милі", "Ви з Мишком просто супер", "Ви такі милі пишаюся вами, дай вам Бог здоров'я", "Ви чарівна, а синочок просто диво".

Нагадаємо, Анна Кошмал зі "Сватів" показала ідеальну розминку після поїзда.

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал зі "Сватів" потішила українців фотографіями з Одеси.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Анна Кошмал чесно показала, як важко працює, щоб мати гарну фігуру.