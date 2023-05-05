Українська актриса Ганна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", разом із чоловіком виховує 4-річного сина Михайла. Хлопчик рідко з'являється на кадрах у Сторіз артистки. Але на цей раз вона вирішила показати фотосесію разом зі своїм сином. Кадри з'явилися в Інстаграмі знаменитості.
"Щастя можна не тільки спіймати, а й доторкнутися. Мій найкращий друг і вчитель, мій син", - підписала кадри зірка серіалу "Свати".
На кадрах мама та син приймали різні пози. Хлопчик почувався невимушено і весело проводив час із мамою. Ганна Кошмал виглядала щасливою і смішила Михайла, щоб дитина не боялася камери фотографа.
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Для фотосесії Ганна Кошмал із сином обрали одяг у стилі кежуал. Актриса одягла чорну футболку оверсайз темного кольору, широкі штани пісочного відтінку та кросівки на високій підошві. Мишко позував у чорних штанях та кедах, а зверху лонгслів у білу смужку.
У коментарях користувачі мережі написали багато компліментів для хлопчика та його знаменитої мами:
"Такі милі", "Ви з Мишком просто супер", "Ви такі милі пишаюся вами, дай вам Бог здоров'я", "Ви чарівна, а синочок просто диво".
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