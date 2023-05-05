Мальчик чувствовал себя непринужденно и весело проводил время с Анной Кошмал.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", вместе с мужем воспитывает 4-летнего сына Михаила. Мальчик редко появляется на кадрах в Сториз артистки. Но в этот раз она решила показать фотосессию вместе со своим сыном. Кадры появились в Инстаграм знаменитости.

"Счастье можно не только поймать, но и потрогать. Мой лучший друг и учитель, мой сын", - подписала кадры звезда сериала "Сваты".

На кадрах мама и сын принимали разные позы. Мальчик чувствовал себя непринужденно и весело проводил время с мамой. Анна Кошмал выглядила счастливой и смешила Михаила, чтобы ребенок не боялся камеры фотографа.

Для фотосессии Анна Кошмал с сыном выбрали одежду в стиле кэжуал. Актриса надела черную футболку оверсайз темного цвета, широкие штаны песочного оттенка и кроссовки на высокой подошве. Миша позировал в черных штанах и кедах, а сверху лонгслив в белую полоску.

В комментариях пользователи сети написали много комплиментов для мальчика и его знаменитой мамы:

"Такие милые", "Вы с Мишей просто супер", "Вы такие милые горжусь вами, дай вам Бог здоровья", "Вы очаровательна, а мальчик просто чудо".

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы.

Также Politeka писала, звезда "Сватов" Анна Кошмал честно показала, как тяжело работает, чтобы иметь хорошую фигуру.