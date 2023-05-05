Відомий телеведучий Григорій Решетник показав, як разом із сім'єю ховався через тривоги у притулку.

Популярний український телеведучий Григорій Решетник , який від початку війни залишається в Україні, поділився непростим сімейним фото після нічних тривог. Артист разом із дружиною та трьома дітьми, як і багато українців, змушений був ховатися в укритті.

«Після відбою тривоги та 4-х годин у укритті, піднімаємося додому зі словами подяки нашим захисникам та захисникам – ви Герої 🫡

Сьогодні ми знову переконалися, що Україна вистоє та обов'язково переможе! Тому не лише наші діти, онуки, а й ми житимемо і розвиватимемо найкращу країну світу! Працюємо, віримо та любимо» - поділився Решетник.

Його підтримали у мережі:

«Ви така підтримка, дивлюся на вашу родину та легше переживати такі складні часи; як добре на вас дивитися ... ви завжди разом ... світу всім нам; Віримо у перемогу; Куди скинути гроші, щоб купити росію, а потім спалити?

Це єдиний вихід 🙄Сьогодні в Одесі нічка теж була шалена, але завдяки нашому "залізному куполу" все добре».

Також раніше ведучий поділився сімейним фото, на якому показав своїх батьків, дітей, племінників та вагітну сестру.

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