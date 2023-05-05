Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который с начала войны остается в Украине, поделился непростым семейным фото после ночных тревог. Артист вместе с женой и тремя детьми, как и многие украинцы, вынужден был прятаться в укрытии.
«После отбоя тревоги и 4-х часов в укрытии, поднимаемся домой со словами благодарности нашим защитникам и защитницам – вы Герои 🫡
Сегодня мы снова убедились, что Украина выстоит и обязательно победит! Поэтому не только наши дети, внуки, но и мы будем жить и развивать лучшую страну мира! Работаем, верим и любим» - поделился Решетник.
Его поддержали в сети:
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«Вы такая поддержка, смотрю на вашу семью и легче переживать такие сложные времена; как хорошо на вас смотреть...вы всегда вместе...миру всем нам; Верим в победу; Куда сбросить деньги чтобы купить россию а потом сжечь?
Это единственный выход 🙄Сегодня в Одессе ночка тоже была безумна, но благодаря нашему "железному куполу" все хорошо».
Также ранее ведущий поделился семейным фото, на котором показал своих родителей, детей, племянников и беременную сестру.
Напомним, "Подверглась его чарам": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже.
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Также Politeka писала, что "Как много людей…": Решетник из "Холостяка" рассказал, что его удивило на прогулке в Киеве.