Юлія Саніна у відео постала у довгому чорному шкіряному плащі, а на її обличчі нанесено темний макіяж.

Гурт "The Hardkiss" останнім часом радував шанувальників новими україномовними піснями. Але композицій англійською у них давно не було. Який був сюрприз для шанувальників, коли музиканти вперше за довгий час опублікували новий трек англійською. Солістка колективу Юлія Саніна опублікувала кліп в Інстаграмі.

У пісні Festival лідер "The Hardkiss" Юлія Саніна просить Бога перетворити бомби на феєрверки, а кулі – на краплі дощу, бо "хоче відчувати цей світ як свято".

Юлія Саніна у відео постала у довгому чорному шкіряному плащі, а на її обличчі нанесено темний макіяж. Аристка ходить вулицями похмурого військового Києва, можна побачити Майдан Незалежності, Пішохідний міст, набережну на Поштовій площі та інші відомі локації столиці. Кліп закінчується з надією на перемогу України та її світле майбутнє – у небо запускають феєрверки, що символізують закінчення війни.

У коментарях користувачі мережі написали все, що думають про нову пісню. Багато хто зазначав, що давно чекав на англомовну композицію:

"Неймовірно сильно і влучно! Шикарна пісня!", "Дякую, що використовуєте цю унікальну можливість бути почутими цілим світом і звертаєте цю увагу на те, що болить у кожного українця!", "Сумував за вашими англомовними піснями!) клас", " Це дуже сильно! Послухав уже разів 5".

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