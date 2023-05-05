Володимир Ярославський , суддя "Майстер Шеф", вирішив показати своє кохання. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

"Я знайшов своє кохання! Всім відомо, що справжнє кохання важко приховувати, про нього хочеться розповідати. Так, у мене є любов до українського фермерського продукту. А ще є мрія зробити його більш відомим, бо у нас є все для цього! Люди розумні та працьовиті, земля красива та родюча! Тому наша мрія обов'язково здійсниться", - написав Ярославський у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як мало ми ще знаємо нашу українську землю... Дізнаюся та дивуюсь... Дякую, Володимире, за ваші відкриття для нас. Разом до Перемоги! Все буде Україна! Все вже є Україна";

"Смачна та натуральна їжа від фермерських господарств. Як на мене, добре б розвивати такий напрямок. Кози неймовірні!";

"До речі, я вперше бачу таких кіз... То кози?";

"Якраз за знаком зодіаку, вам коза підходять найкраща, так що дійсно, то кохання, вітаю";

"Спочатку цілуєш кіз, а потім їх їж, то справжнє "кохання".

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