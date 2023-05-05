Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", решил показать свою любовь. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.
"Я нашел свою любовь! Всем известно, что настоящую любовь трудно скрывать, о ней хочется рассказывать. Да, у меня есть любовь к украинскому фермерскому продукту. А еще есть мечта сделать его более известным, потому что у нас есть все для этого! Люди умные и трудолюбивые, земля красивая и плодородная! Поэтому наша мечта обязательно сбудется", - написал Ярославский в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Как мало мы еще знаем нашу украинскую землю... Узнаю и удивляюсь... Спасибо, Владимир, за ваши открытия для нас. Вместе к Победе! Всё будет Украина! Все уже есть Украина";
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"Вкусная и натуральная пища от фермерских хозяйств. Как по мне, хорошо бы развивать такое направление. Козы невероятные!";
"Кстати, я впервые вижу таких коз... Так козы?";
"Как раз по знаку зодиака, вам коза подходят самая лучшая, так что действительно, то любовь, поздравляю";
"Сначала целуешь коз, а потом их ешь, то настоящая "любовь".
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