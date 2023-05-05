Чотири місяці тому популярна українська співачка Христина Соловій презентувала своїм шанувальникам незвичайний кліп на пісню "Юність". Особливістю цієї відеороботи стала участь у ній відомого українського письменника та поета Сергія Жадана, а точніше те, що вони грали зі співачкою закохану пару та палко цілувалися.

Схоже, почуття, які запідозрили між Христиною та Сергієм шанувальники, виявилися не кіношними, а справжніми. Так, нещодавно в мережі поширили інста-сторіс користувача "artyleriya", на якій можна побачити співачку та письменника на прогулянці серед густих чагарників.

"Ховалися в кущах і випадково застали ось такі драми, скандали, інтриги шоу-бізнесу. Але не робіть так, як я, і не знімайте Жадана через кущі, тому що це ну дуже некультурно, і точно зовсім не по-дружньому" , – підписав сторіс автор.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що у квітні 48-річний Сергій Жадан подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною, з якою був одружений 15 років. У пари зростає 10-річна донька Марія.

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