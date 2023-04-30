Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а с начала войны много гастролирует с благотворительными инициативами и выступлениями для военных, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего концерта в Ужгороде.

Как видно в ролике, Христина здорово зажгла во время выступления. Так, в видео запечатлен момент, когда артистка исполнила один из самых популярных своих хитов "Тримай", а зрители в зале в унисон ей подпевали. На сцену певица вышла в коротеньком белом платье необычного фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, в руках артистка держит букет желтых тюльпанов.

В подписи к публикации Соловий написала: "Ужгород, люблю до безумия. Держала бы вас и не отпускала". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Как это красиво".

"Мурашки, это было прекрасно!".

"Любимая песня моей дочери".

"Спасибо за чудное выступление, атмосферу, эмоции и патриотичность!".

"Невероятная".

"Я без этой песни жить не могу, она очень крутая".

"Красотка".

"Как красиво".

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