Четыре месяца назад популярная украинская певица Христина Соловий презентовала своим поклонникам необычный клип на песню "Юность". Особенностью этой видеоработы стало участие в ней известного украинского писателя и поэта Сергея Жадана, а точнее то, что они играли с певицей влюбленную пару и жарко целовались.

Похоже, чувства, которые заподозрили между Христиной и Сергеем поклонники, оказались не киношными, а настоящими. Так, недавно в сети распространили инста-сторис пользователя "artyleriya", на которой можно увидеть певицу и писателя на прогулке среди густых зарослей.

"Прятались в кустах и случайно застали вот такие драмы, скандалы, интриги шоу-бизнеса. Но не делайте так, как я, и не снимайте Жадана из-за кустов, потому что это ну очень некультурно, и точно совсем не по-дружески", - подписал сторис автор.

Отметим, ранее появилась информация, что в апреле 48-летний Сергей Жадан подал на развод со своей женой Ириной Куницыной, с которой был в браке 15 лет. У пары подрастает 10-летняя дочь Мария.

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