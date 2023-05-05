Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка працює на телеканалі "ДОМ", а кілька місяців тому обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася милими фото подружками-актрисами.

Як видно, на нових знімках Лілію відбито в компанії відомих актрис – Ксенії Вертинської та Дар'ї Петрожицької. Схоже, дівчата вийшли на прогулянку у перервах між виставами. До речі, Лілія серед них відрізняється своїм вбранням – на ній модний насичено-коричневий костюм спортивного стилю. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі гарний макіяж і сяюча усмішка.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Як вам таке акторське тріо? #трикрасуні. Впізнали?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Наші дівчата найкрасивіші".

"Ксенія Вертинська, Лілія Ребрик, Дар'я Петрожицька! Хороші україночки! Усіх дізналася".

"Так! Суперові! Де вас разом можна побачити – кіно чи театр?"

"Красуні".

"Які ви класні".

"НЕ дізналася".

"Ліля найкрасивіша і найкрасивіша!".

"Від ваших усмішок стало на душі веселіше".

"Красуні".

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