Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка працює на телеканалі "ДОМ", а кілька місяців тому обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася милими фото подружками-актрисами.
Як видно, на нових знімках Лілію відбито в компанії відомих актрис – Ксенії Вертинської та Дар'ї Петрожицької. Схоже, дівчата вийшли на прогулянку у перервах між виставами. До речі, Лілія серед них відрізняється своїм вбранням – на ній модний насичено-коричневий костюм спортивного стилю. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі гарний макіяж і сяюча усмішка.
У підписі до публікації Ребрик написала: "Як вам таке акторське тріо? #трикрасуні. Впізнали?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Наші дівчата найкрасивіші".
"Ксенія Вертинська, Лілія Ребрик, Дар'я Петрожицька! Хороші україночки! Усіх дізналася".
"Так! Суперові! Де вас разом можна побачити – кіно чи театр?"
"Красуні".
"Які ви класні".
"НЕ дізналася".
"Ліля найкрасивіша і найкрасивіша!".
"Від ваших усмішок стало на душі веселіше".
"Красуні".
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