Руслана Лижичко таки з'явиться на сцені «Євробачення-2023», пише Politeka.net.

Нагадаємо, навколо української співачки спалахнув гучний скандал - організатори "Євробачення-2023" оголосили список українських артистів, які виступатимуть у фан-зоні та на головній сцені міжнародного пісенного конкурсу, але Руслани Лижичко, яка у 2022-му році привезла в Україну перемогу, у цьому списку не було.

Продюсер та чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов зазначив, що йому незрозуміло, як можна було не запросити до участі у конкурсі «одну з яскравих виконавиць, яка проклала шлях на Євробачення для України».

Тепер стало відомо, що Руслана таки з'явиться на гранд-фіналі «Євробачення-2023».

«Вона з'явиться в одному з номерів із особливою місією та символізмом. Перша перемога Руслани для України неодмінно буде вшанована. У нашій країні майже кожен представник «Євробачення», який увійшов до Топ-10, гідний того, щоб стояти на сцені цього року», - повідомив креативний директор Євробачення від України Герман Неонов в інтерв'ю "KP.UA".

Неонов також зазначив, що артистів, які виступають у півфіналі та фіналі «Євробачення-2023», відбирали не за принципом особистих симпатій, а виходячи з концептуальності шоу.

Також Герман Неонов запевнив, що хейт завжди є і буде, але при цьому, на його думку, «краще хейт, ніж байдужість».

Раніше Руслана Лижичко показала особливий подарунок із передової.

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко розповіла, що потрібно зробити під час Євробачення для допомоги Україні.

Також повідомлялося, що скандал із "Євробаченням-2023" розлютив українців.