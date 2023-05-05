На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що ввечері над Майданом було збито безпілотний літальний апарат. Пізніше було оголошено, що це був байрактор нашої армії, який втратив керування та становив загрозу.

За останні шість днів було проведено чотири нічні атаки дронів, внаслідок яких наші військові сили ППО збили 18 із 24 дронів. Росія використовувала відносно дешеві іранські дрони для розвідки позицій наших установок ППО та винищення ракетних запасів.

У Києві було збито всі цілі, але це сталося з надзвичайним шумом і не так, як завжди. Багато жителів міста вважають, що було задіяно нову технологію. Член оборонного комітету парламенту, Вениславський, заявив, що оборона Києва посилюватиметься.

В одну з ночей безпілотник вразив завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії. Норвегія виділила 378 мільйонів євро як допомогу Україні.

Зеленський відвідав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та заявив: "Ми тут хочемо побачити іншого Володимира".

Під час візиту українського президента до Нідерландів було заявлено, що країна опрацьовує питання передачі Україні винищувачів F-16 разом із союзниками.

Паради на честь 9 травня було скасовано у 19 російських містах та в Криму.

У Львові потяг, який зазнав обстрілів у Херсоні, зустріли оплески та сльози. Один вагон, що горів, працівники Укрзалізниці з ризиком для життя змогли відчепити на вокзалі. У Херсоні оголосили триденну жалобу за вбитими вчора росіянами 23 людьми (відео 7-8)

Група Tvorchi прибула до Ліверпуля, де наступного тижня відбудеться Євробачення від імені України. Наших учасників зустрів мер англійського міста (відео 9)

Українська учасниця дитячого Sanremo Junior Софія Самолюк відмовилася від виступу на пісенному конкурсі, бо вже опинившись в Італії, українська команда дізналася про участь росіян: «Я не можу співати на одній сцені із представниками терористичної держави» (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.