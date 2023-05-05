На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, вечером над Майданом был сбит беспилотный летательный аппарат. Позже было объявлено, что это был байрактор нашей армии, который потерял управление и представлял угрозу.

За последние шесть дней было проведено четыре ночные атаки дронов, в результате которых наши военные силы ПВО сбили 18 из 24 дронов. Россия использовала относительно дешевые иранские дроны для разведки позиций наших установок ПВО и истребления наших ракетных запасов.

В Киеве были сбиты все цели, но это произошло с необычайным шумом и не так, как обычно. Многие жители города полагают, что была задействована новая технология. Член оборонного комитета парламента, Вениславский, заявил, что оборона Киева будет усиливаться.

В одну из ночей беспилотник поразил завод нефтепродуктов в Ростовской области России. Норвегия выделила 378 миллионов евро в качестве помощи Украине.

Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге и заявил: "Мы здесь хотим увидеть другого Владимира".

Во время визита украинского президента в Нидерландах было заявлено, что страна прорабатывает вопрос передачи Украине истребителей F-16 вместе с союзниками.

Парады в честь 9 мая были отменены в 19 российских городах и в Крыму.

В Львове поезд, который подвергся обстрелам в Херсоне, был встречен аплодисментами и слезами. Один горящий вагон работники Укрзализныци с риском для жизни смогли отцепить на вокзале. В Херсоне объявили трехдневный траур по убитым вчера россиянам 23 людям (видео 7-8)

Группа Tvorchi прибыла в Ливерпуль, где на следующей неделе состоится Евровидение от имени Украины. Наших участников встретил мэр английского города (видео 9)

Украинская участница детского Sanremo Junior София Самолюк отказалась от выступления на песенном конкурсе, потому что уже оказавшись в Италии, украинская команда узнала об участии россиян: «Я не могу петь на одной сцене с представителями террористического государства» (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.