Настя Каменських, відома співачка та виконавиця пісень довгий час ігнорувала всі чутки про розлучення з Потапом. Більше того, артистка не розкривала, чи повернувся артист насправді додому.

Під час туру Настя святкувала день народження прямо на концерті, не обійшлося без поздоровлень Потапа, тому вона вирішила висловитися на тлі пліток про її розлучення:

«Дякую, моє улюблене ведмежа Потап, за твої привітання, все, що ти зробив і продовжуєш робити для мене щодня Люблю тебе» - написала Каменських.

«Я люблю тебе» - написав Потап у відповідь після всіх чуток про сварку.

У мережі почали реагувати:

"Дуже мило; Вітаємо з Днем народження; Так довго були чутки про розлучення. І так приємно бачити, що ви разом! Радо, ніби це я в коханні, а не ви)); Яка врода, шедевр». Дуже добре привітання».

Раніше Каменських згадала свої мрії про великий спів. Вона поділилася своєю історією на своїй сторінці у соціальній мережі. У перервах між концертами туру, на честь свого Дня народження, вона згадала один із найяскравіших моментів свого дитинства – виграш на вокальному конкурсі "Чорноморські ігри".

Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапу та нарвалася на хейт.

Також повідомлялося, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації із військовими – вона відповіла.

Крім того, Politeka.net писала, що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.