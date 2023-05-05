Популярна українська співачка Ганна Трінчер, яка торік вийшла заміж за свого коханого блогера Олександра Волошина, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями та стильними фотосесіями. Так, цього разу зірка виклала у мережі кадри з великого концерту та пояснила шанувальникам, чому в рамках туру не зможе відвідати деякі міста.

На нових знімках можна побачити, що Анна зібрала величезну залу глядачів, які її радісно зустрічають. На сцену дівчина вийшла у відвертому синьому комбінезоні з пікантним вирізом на грудях, який підкреслив фігуру та декольте. Її розкішне волосся розпущене в красивому укладанні, а на обличчі яскравий макіяж і щасливі емоції.

У підписі до публікації Трінчер розповіла, чому не заїде з концертами до деяких міст і дала незвичайну обіцянку шанувальникам:

"Тепер стосовно того, чому немає інших міст. Друзі, я розумію, що ви хочете мене бачити і в Дніпрі, і в Миколаєві, і в Запоріжжі - І Я ЗА ЛЮБКИ, я вас теж дуже хочу бачити, обійняти! Але це мій перший великий тур і я і вся моя команда ПЕРЕЖИВАЄМО в цілому за кожну деталь + я залишаюсь після кожного концерту на фотосесію, що значно ускладнює логістику, але це мій принциповий вибір. Тут взагалі не йдеться про "страшно", якщо б мені було страшно - я б не жила в Україні. Тому на перший раз ми вирішили поїхати в невеличкий тур, але! Після нього ми оновимо програму, додамо нових пісень, і там я вже буду їздити майже в усі міста, де на мене чекають! Обіцяю".

Нагадаємо, "Так я готувалася до туру": Приходько з подругою та шампанським здивувала кадрами з Буковелю.

Як повідомляла Politeka, "Процвітає всупереч": Ребрик приїхала на гастролі і показала, як оживає понівечене війною місто.

Також Politeka писала, що "Я ще тільки вчуся, але…": Тарабарова з донечкою на руках поділилася корисними лайфхаками для молодих мам.