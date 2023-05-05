Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая в прошлом году вышла замуж за своего возлюбленного блогерша Александра Волошина, часто делится в Instagram яркими публикациями и стильными фотосессиями. Так, в этот раз звезда выложила в сети кадры с большого концерта и объяснила поклонникам, почему в рамках тура не сможет посетить некоторые города.

На новых снимках можно увидеть, что Анна собрала огромный зал зрителей, которые радостно ее встречают. На сцену девушка вышла в откровенном синем комбинезоне с пикантным вырезом на груди, который подчеркнул фигуру и декольте. Ее роскошные волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий макияж и счастливы эмоции.

В подписи к публикации Тринчер рассказала, почему не заедет с концертами в некоторые города и дала необычное обещание поклонникам:

"Теперь о том, почему нет других городов. Друзья, я понимаю, что вы хотите меня видеть и в Днепре, и в Николаеве, и в Запорожье – И Я ЗА ЛЮБКИ, я вас тоже очень хочу видеть, обнять! Но это мой первый большой тур, и я и вся моя команда ПЕРЕЖИВАЕМ в целом за каждую деталь + я остаюсь после каждого концерта на фотосессию, что значительно усложняет логистику, но это мой принципиальный выбор. Здесь вообще речь не идет о "страшно", если бы мне было страшно – я бы не жила в Украине. Поэтому в первый раз мы решили поехать в небольшой тур, но! После него мы обновим программу, добавим новые песни, и там я уже буду ездить почти во все города, где меня ждут! Обещаю".

Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.

Как сообщала Politeka, "Процветает вопреки": Ребрик приехала на гастроли и показала, как оживает изуродованный войной город.

Также Politeka писала, что "Я еще только учусь, но…": Тарабарова с доченькой на руках поделилась полезными лайфхаками для молодых мам.