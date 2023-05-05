Відома співачка Тіна Кароль після зйомки у Києві на вулиці продовжує отримувати багато коментарів на свою адресу.

Популярна українська співачка Тіна Кароль після скандалу, викликаного її останнім відеокліпом на пісню "Honey & МЕД", все ж таки представила оновлену версію ролика. Цього разу вона випустила кліп лише українською мовою.

І його зйомки пройшли на вулицях Києва. У відео співачка постала перед своїми шанувальниками, загорнута у білу ковдру на тлі мальовничих вулиць столиці. За словами артистки, ковдра є символом її сили та фортеці, які вона зберігає у своєму серці.

«Іноді сміливість потрібна для щирості. Я дякую всім, хто був небайдужим до долі пісні "Мед" і своєю підтримкою надихнув на створення нового відео для цієї пісні» - написала Кароль

У мережі почали підтримувати:

"Це дуже зворушливо; Розриває на шматки; Дуже сильно; Я чудово, тому що Ваша творчість піднімає настрій; Це неймовірно; Дуже зворушливо; Неймовірно та дуже чуттєво; Зворушливо і чуттєво, до мурашок».

Також зірка виклала спокусливо відео та спантеличила українців.

У підписі до публікації Кароль написала: "Подумки з тобою. Напиши свої почуття".

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