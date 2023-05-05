Известная певица Тина Кароль после съемки в Киеве на улице продолжает получать массу комментариев в свой адрес.

Популярная украинская певица Тина Кароль, после скандала, вызванного ее последним видеоклипом на песню "Honey & МЕД", все же представила обновленную версию ролика. На этот раз она выпустила клип только на украинском языке.

Причем его съемки прошли на улицах Киева. В видео певица предстала перед своими поклонниками, обернутая в белое одеяло на фоне живописных улиц столицы. По словам артистки, одеяло является символом ее силы и крепости, которые она хранит в своем сердце.

«Иногда смелость требуется для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед" и своей поддержкой вдохновил на создание нового видео для этой песни» - написала Кароль

В сети принялись поддерживать:

«Это очень трогательно; Разрывает на куски; Очень сильно; Я прекрасно, потому что Ваше творчество поднимает настроение; Это невероятно; Очень трогательно; Невероятно и очень чувственно; Трогательно и чувственно, до мурашек».

Также звезда выложила соблазнительно видео и озадачила украинцев.

В подписи к публикации Кароль написала: "Мысленно с тобой. Напиши свои чувства".

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