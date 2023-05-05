Популярная украинская певица Тина Кароль, после скандала, вызванного ее последним видеоклипом на песню "Honey & МЕД", все же представила обновленную версию ролика. На этот раз она выпустила клип только на украинском языке.
Причем его съемки прошли на улицах Киева. В видео певица предстала перед своими поклонниками, обернутая в белое одеяло на фоне живописных улиц столицы. По словам артистки, одеяло является символом ее силы и крепости, которые она хранит в своем сердце.
«Иногда смелость требуется для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед" и своей поддержкой вдохновил на создание нового видео для этой песни» - написала Кароль
В сети принялись поддерживать:
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«Это очень трогательно; Разрывает на куски; Очень сильно; Я прекрасно, потому что Ваше творчество поднимает настроение; Это невероятно; Очень трогательно; Невероятно и очень чувственно; Трогательно и чувственно, до мурашек».
Также звезда выложила соблазнительно видео и озадачила украинцев.
В подписи к публикации Кароль написала: "Мысленно с тобой. Напиши свои чувства".
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