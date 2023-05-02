Популярный украинский радиоведущий, блогер, интервьюер и шоумен Слава Демин, который выпускает свое ютуб-шоу "Слава+", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен повеселил поклонников забавными кадрами с певицей Тиной Кароль.
Похоже, Тина пришла к Славе на эфир на радио, где он работает. На фото они мило позируют, а певица демонстрирует листок бумаги с веселым рисунком. Как оказалось, артистка решила нарисовать "портрет" Славы, так что он просит поклонников ответить, похож ли он на рисунок Тины.
"Здесь одна художница нарисовала мой портрет и говорит, что один в один. Похож?", - написал Демин в подписи к публикации. Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:
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"А что, норм Тина рисует, похож".
"Очень похож".
"Да нет, больше на Колобка похож".
"Такой портрет, хоть на аукцион выставляй".
"Что-то есть во взгляде".
"Красивая художница, но не похож".
"Прям одно лицо".
"Ты чего заплакан?".
"Тина еще и художница".
"Очень похож!".
"Один в один!".
"Очень. Как две капли".
"Автопортрет это. Опа, и цена портрета выросла".
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